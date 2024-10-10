جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط بمعارك شمال غزة

وأضاف أنّ القتلى الثلاثة هم "ضباط احتياط برتبة رائد، كانوا يخدمون في وحدة المساعدة الإدارية 5460، تشكيل بني أور 460".
c7mob
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