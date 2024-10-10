جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط بمعارك شمال غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 3 ضباط في صفوفه خلال معارك مع مقاتلين فلسطينيين شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 734 عسكريا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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