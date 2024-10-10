 
الجمعة 2024-10-11 01:09 ص
 

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط بمعارك شمال غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 10-10-2024 11:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 3 ضباط في صفوفه خلال معارك مع مقاتلين فلسطينيين شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 734 عسكريا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

اضافة اعلان

 

وقال الجيش في بيان: "سُمح بنشر أسماء 3 قتلى في الجيش الإسرائيلي، سقطوا في معارك شمال قطاع غزة".

وأضاف أنّ القتلى الثلاثة هم "ضباط احتياط برتبة رائد، كانوا يخدمون في وحدة المساعدة الإدارية 5460، تشكيل بني أور 460".

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن: استهداف الأونروا يمثل تعديا واضحا على حصانة المؤسسات الأممية

الأمم المتحدة

فلسطين لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة

علم دولة لبنان

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط بمعارك شمال غزة

شعار حزب الله

عربي ودولي نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

قصف عنيف على غزة

فلسطين 63 شهيدا بغزة بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الطلبة المقبولين لمرحلة التجسير

الحوثيين

عربي ودولي الحوثيون: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي



 


الأكثر مشاهدة