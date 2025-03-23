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جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 04:04 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة من حاجز "ألون موريه".

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وكانت قد أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

 
 
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