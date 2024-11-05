جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عدة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ودهم منازل وقام بتفتيشها. اضافة اعلان





وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فقد تركزت الاقتحامات شمال ووسط الضفة المحتلة في مدن رام الله والقدس ونابلس وطولكرم وطوباس.