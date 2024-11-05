جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فقد تركزت الاقتحامات شمال ووسط الضفة المحتلة في مدن رام الله والقدس ونابلس وطولكرم وطوباس.
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