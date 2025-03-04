جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا بجنين ويوسع عدوانه شمال الضفة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد من قوات الاحتلال، وهو شاب في العشرينيات من عمره، وقد نُقل إلى مستشفى جنين الحكومي.
ونفذت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا للحي الشرقي في المدينة بمشاركة وحدات خاصة مدعومة بآليات مدرعة وجرافات حيث شرعت بتجريف البنية التحتية ومحاصرة أحد المنازل.
وأفادت مصادر بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة، كما دهمت القوات بعض المنازل، وفجرت أبوابها واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها تحت التهديد بقصفها.
بدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بالحي الشرقي ويمطرون قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة".
هذا وتتواصل معاناة أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، شمالي الضفة جراء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأجبر الاحتلال السكان على ترك منازلهم بالقوة، وحولها إلى ثكنات عسكرية، بينما أحرق أو هدم بعضها الآخر، مما دفع أهالي المخيمين للنزوح عن بيوتهم.
الجزيرة
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