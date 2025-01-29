جيش الاحتلال يقتل مستوطنا يعمل لصالحه "بالخطأ" وسط غزة

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "قتل عن طريق الخطأ مستوطنا يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالحه في محور نتساريم وسط قطاع غزة". اضافة اعلان





وأكد الجيش في بيان أنه تم فتح تحقيق من الشرطة العسكرية في الواقعة بتوجيه من النيابة العسكرية، من دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.