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جيش الاحتلال يقتل مستوطنا يعمل لصالحه "بالخطأ" وسط غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 02:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "قتل عن طريق الخطأ مستوطنا يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالحه في محور نتساريم وسط قطاع غزة".اضافة اعلان


وأكد الجيش في بيان أنه تم فتح تحقيق من الشرطة العسكرية في الواقعة بتوجيه من النيابة العسكرية، من دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.
 
gnews

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