جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

وبين رئيس الأركان الإسرائيلي" نواصل العمل بوتيرة مدروسة لتحقيق كل أهداف القتال بإعادة جميع الاسرى والقضاء على حماس".
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