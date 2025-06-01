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جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 01-06-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي ان رئيس الأركان أصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى جنوب وشمال قطاع غزة.

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وبين رئيس الأركان الإسرائيلي" نواصل العمل بوتيرة مدروسة لتحقيق كل أهداف القتال بإعادة جميع الاسرى والقضاء على حماس".

 
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