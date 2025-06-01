جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي ان رئيس الأركان أصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى جنوب وشمال قطاع غزة.

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