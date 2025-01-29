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جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الأربعاء، 29-01-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على بلدة طمون شمال الضفة الغربية استهدفت "خلية إرهابية مسلحة".اضافة اعلان


وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن العديد من الإصابات وقعت جراء القصف الإسرائيلي.
 
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