جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة

11:03 م

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على بلدة طمون شمال الضفة الغربية استهدفت "خلية إرهابية مسلحة". اضافة اعلان





وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن العديد من الإصابات وقعت جراء القصف الإسرائيلي.