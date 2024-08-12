جيش الاحتلال يقصف مدينة غزة ومخيم البريج

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الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة.



وأضافت القناة أن طيران الاحتلال شن غارة جوية على الأحياء السكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.