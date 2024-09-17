جيش الاحتلال يقيل طيارا رفض المشاركة في العدوان على غزة

وقالت التقارير ان طيارا قتاليا مهما في سرب كبير رفض مواصلة الطيران خلال الحرب الحالية وطلب تجميد خدمته.
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