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جيش الاحتلال يقيل طيارا رفض المشاركة في العدوان على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 17-09-2024 12:33 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت تقارير عبرية ان قائد سرب مهم في جيش الاحتلال قرر عزل طيار من الخدمة لرفضه المشاركة في العدوان على غزة.اضافة اعلان


وقالت التقارير ان طيارا قتاليا مهما في سرب كبير رفض مواصلة الطيران خلال الحرب الحالية وطلب تجميد خدمته.
 
gnews

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