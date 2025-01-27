جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عودة النازحين إلى شمال غزة الاثنين

سيتم السماح بانتقال المركبات بعد الفحص إلى شمال القطاع عبر طريق صلاح الدين بداية من الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي لغزة.
وأضاف "يحظر الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق تمركز قواتنا في غزة".
وحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى بحر غزة خلال الأيام المقبلة.
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