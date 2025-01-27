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جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عودة النازحين إلى شمال غزة الاثنين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 27-01-2025 02:24 ص

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "سنسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد من الساعة 7:00 صباحا".

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سيتم السماح بانتقال المركبات بعد الفحص إلى شمال القطاع عبر طريق صلاح الدين بداية من الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي لغزة.


وأضاف "يحظر الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق تمركز قواتنا في غزة".


وحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى بحر غزة خلال الأيام المقبلة.

 
gnews

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