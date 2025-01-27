جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عودة النازحين إلى شمال غزة الاثنين

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "سنسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد من الساعة 7:00 صباحا".

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سيتم السماح بانتقال المركبات بعد الفحص إلى شمال القطاع عبر طريق صلاح الدين بداية من الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي لغزة.



وأضاف "يحظر الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق تمركز قواتنا في غزة".