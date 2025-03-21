جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة بغزة

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا السلوك الإجرامي للمحتل يأتي منسجمًا مع التدمير الممنهج للنظام الصحي وإكمالا لحلقات الإبادة الجماعية.
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