جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة بغزة

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الصحة بغزة الجريمة النكراء التي اقدم عليها الاحتلال بنسف مستشفى الصداقة التركي، المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى الأورام في قطاع غزة بعد أن استخدمه الاحتلال مقرًا لقواته طيلة فترة احتلاله لما يعرف بمحور نتساربم.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا السلوك الإجرامي للمحتل يأتي منسجمًا مع التدمير الممنهج للنظام الصحي وإكمالا لحلقات الإبادة الجماعية.