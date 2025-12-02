الثلاثاء 2025-12-02 08:04 ص

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 02-12-2025 06:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجّرت، فجر اليوم، روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف، شرق مدينة غزة.
 
 


