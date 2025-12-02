جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجّرت، فجر اليوم، روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف، شرق مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
آليات إسرائيلية تطلق نيرانها بمخيم البريج وسط القطاع
-
الاحتلال يجبر سكانا على إخلاء منازلهم خلال اقتحام نابلس
-
الاحتلال يقتحم المستشفى الملكي بالخليل
-
3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة
-
فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل
-
مصادر: نجاة مقاتلين من أنفاق رفح ووصولهم لمناطق بعيدة عن الاحتلال
-
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة
-
الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر