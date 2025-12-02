جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة

06:29 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجّرت، فجر اليوم، روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف، شرق مدينة غزة.

