جيش الاحتلال يوقف عشرات الجنود عن الخدمة

-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها
-
واشنطن تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة
-
القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"
-
رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344 والاصابات إلى 99,013 منذ بدء العدوان
-
بلدية غزة: كميات المياه المتوفرة لا تغطي احتياجات السكان
-
قتيل وإصابات بعملية إطلاق نار في مستوطنة أسدود
-
11.400 طالب استُشهدوا في غزة والضفة منذ بدء العدوان