 
الأربعاء 2024-10-16 01:58 ص
 
 

جيش الاحتلال يوقف عشرات الجنود عن الخدمة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 16-10-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ  جيش الاحتلال  الإسرائيلي إيقاف العشرات من جنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية، ما لم يتم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن جيش الاحتلال اتصل هاتفياً بالجنود الذين وقّعوا على رسالة احتجاج طالبوه فيها بإبرام صفقة لإعادة الأسرى أو فإنهم سيمتنعون عن الخدمة، وأبلغهم بقرار وقفهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يوقف عشرات الجنود عن الخدمة

وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية الإيراني بالأردن الأربعاء

طائرة مسيرة

عربي ودولي الاحتلال يعترض مسيّرة قبل دخولها الأراضي المحتلة

علم دولة لبنان

عربي ودولي 10 شهداء و 15 جريحا في قصف إسرائيلي على بلدة قانا

مستشفى

أخبار محلية عملية نوعية في مستشفى الأمير فيصل تعيد الأمل لإمرأة خمسينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو لماكرون: أعارض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار بلبنان

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الاربعاء وامطار في هذا الموعد



 


الأكثر مشاهدة