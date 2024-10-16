جيش الاحتلال يوقف عشرات الجنود عن الخدمة

الوكيل الإخباري- بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إيقاف العشرات من جنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية، ما لم يتم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

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