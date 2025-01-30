حافلتان تنقلان أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي رام الله

يأتي ذلك بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بحجة "حدوث فوضى وخروقات خلال عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوسطاء قدموا "التزاما بضمان خروج آمن للمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الجولات المقبلة".
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