حافلتان تنقلان أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي رام الله

الوكيل الإخباري- غادرت حافلتان تقل أسرى فلسطينيين، مساء الخميس، من سجن عوفر الإسرائيلي، غربي رام الله.

يأتي ذلك بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بحجة "حدوث فوضى وخروقات خلال عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".

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