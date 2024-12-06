حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة

10:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712452 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا إثر قصف إسرائيلي ومناشدات لإنقاذ السكان. اضافة اعلان





وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.