"حراس دائمون" لقادة جيش الكيان .. ما الذي يجري ؟

وبعد أكثر من عامين من الحرب، التي اغتالت خلالها إسرائيل قادة من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وكذلك مسؤولين أمنيين من الصف الأول في إيران، قرر قسم العمليات في هيئة الأركان بالجيش زيادة عدد أفراد الوحدة المكلفة حماية الضباط البارزين.
ويشمل هذا القرار الوفود العسكرية الإسرائيلية في الخارج.
وحسب إذاعة الجيش، فإن قسم العمليات قرر تجنيد "حراس دائمين" للعسكريين لأول مرة، وبأعداد كبيرة.
وتأتي الخطوة "في ظل المخاوف من محاولات انتقام من إيران ومنظمات الإرهاب"، وفقًا لمسؤول إسرائيلي بارز، أكد أيضًا أن "حماية بعض الضباط ستستمر حتى بعد خروجهم من الخدمة في الجيش".
وقالت الإذاعة: "نظرًا لارتفاع مستوى التهديد للعديد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ازداد بالفعل عدد الضباط المحميين".
سكاي نيوز
