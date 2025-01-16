حركة الجهاد: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق

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الوكيل الإخباري- قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "شعبنا والمقاومة يفرضان اتفاقا مشرفا لوقف العدوان وللانسحاب ولتبادل الأسرى"، مؤكدة أن المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا. اضافة اعلان





وشكرت حركة الجهاد قطر ومصر على الجهود التي بذلتاها لإنجاح هذا الاتفاق.

