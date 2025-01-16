 
الخميس 2025-01-16 02:54 ص
 

حركة الجهاد: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق

شعار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
شعار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الخميس، 16-01-2025 01:48 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "شعبنا والمقاومة يفرضان اتفاقا مشرفا لوقف العدوان وللانسحاب ولتبادل الأسرى"، مؤكدة أن المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا.اضافة اعلان


وشكرت حركة الجهاد قطر ومصر على الجهود التي بذلتاها لإنجاح هذا الاتفاق.
 
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