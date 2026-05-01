حركة فتح: إعلان نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الاثنين

الوكيل الإخباري-   تعلن رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، الاثنين، عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة.

وأكدت الرئاسة أن النتائج الرسمية غير النهائية لم تصدر بعد عن أي جهة مختصة، وأن كل ما يتم تداوله إعلامياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد رسمياً.


وأوضح رئيس هيئة المؤتمر، صخر بسيسو، في بيان صحفي صادر مساء الأحد، أن النتائج الرسمية ستُعلن خلال مؤتمر صحفي لعرض كامل نتائج المؤتمر بشكل رسمي.


وأشار المؤتمر الثامن إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع (رام الله، غزة، لبنان، القاهرة) بلغت 94.64%.

 
 


