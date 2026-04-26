الأحد 2026-04-26 11:37 م

حركة فتح تتصدّر انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يدلي بصوته في الانتخابات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يدلي بصوته في الانتخابات
 
الأحد، 26-04-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-   تتجّه حركة فتح لتصدُّر المجالس البلدية في عدد من المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، بعد فرز قرابة 95% من الأصوات، وفق ما أظهرته النتائج الرسمية للانتخابات.

اضافة اعلان


وكان فلسطينيو الضفة الغربية ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة أدلوا بأصواتهم السبت لانتخاب المجالس البلدية، في أول انتخابات تُجرى منذ اندلاع الحرب في غزة.


وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تقدّمت القائمة الرسمية لحركة فتح التي حملت اسم "الصمود والعطاء" في الخليل كبرى مدن الضفة، وكذلك في طولكرم وسلفيت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام يبث رسالة مؤثرة لجميع المواطنين على طريق المطار

أخبار محلية الامن العام : سقوط فتاة من أعلى جسر عبدون

صورة أرشيفية للملك تشارلز الثالث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي قصر بكنغهام: زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مقرر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يدلي بصوته في الانتخابات

فلسطين حركة فتح تتصدّر انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين "الصليب الأحمر": تسهيل نقل 15 معتقلا مفرج عنهم من غزة لمستشفى شهداء الأقصى

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يغادر إسلام أباد متوجها إلى موسكو

البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

أخبار محلية البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حادثة إطلاق النار تثبت الحاجة إلى قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض

فلاح الصغيٌر

أخبار محلية فلاح الصغيٌر يكتب ... من الهواية إلى المهنة.. تنظيم الاعلام الرقمي



 
 






الأكثر مشاهدة

 