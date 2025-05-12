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حسين الشيخ: أفضل طريق لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية

نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ
نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ
 
الإثنين، 12-05-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ بأن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن حماس جزء من النظام الفلسطيني.اضافة اعلان


وقال في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة"، معرباً عن أمله في أن "تقوم حركة 'حماس' أيضاً بإجراءات جريئة تؤدي إلى إنهاء الحرب".

وأضاف الشيخ: "حركة حماس هي جزء من الشعب، ولا يمكن استبعادها من الحياة السياسية. على حماس تغيير سياستها لتصبح جزءاً من نظامنا السياسي"، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تجري حواراً مع الحركة.

وأوضح نائب الرئيس: "أفضل طريق الآن لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية لإسرائيل، وليس الكفاح المسلح. نحن نتفاوض مع إسرائيل للحصول على حقوقنا وإنشاء دولتنا. أولويتنا هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه". وأكد قائلاً: "لن نقبل بأي بديل لحكم السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة".

روسيا اليوم
 
gnews

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