حصار شامل واشتباكات متقطعة في مخيم جنين

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المخيم من ساعات المساء وحتى الصباح، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه.
وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة ما تزال تحاصر المراكز الطبية والمستشفيات في المخيم.
وصباح اليوم، حلّقت طائرات مسيرة إسرائيلية بكثافة في سماء المخيم، بحسب مصادر فلسطينية.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يمهل سكان مخيم جنين حتى الساعة الثانية ظهرا لإخلائه
-
الأونروا: 1.9 مليونا نزحوا في غزة و660 ألف طفل بلا دراسة
-
اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين
-
الأونروا: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس
-
طائرات إسرائيلية تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل جنين
-
مسؤول فلسطيني يحذر من إبادة إسرائيلية بمخيم جنين كغزة
-
شرطة غزة تعلن إعادة الانتشار في جميع مناطق القطاع
-
قوات الاحتلال تضرم النار بمنزلين ومركبة في مخيم جنين