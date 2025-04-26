حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 51,495 شهيدا و117,524 مصابا

وبحسب المصادر الطبية، فإن من بين هذه الحصيلة 2,111 شهيدًا و5,483 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر ذاتها أن 56 شهيدًا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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