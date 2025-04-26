السبت 2025-04-26 05:55 م
 

حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 51,495 شهيدا و117,524 مصابا

شهداء غزة
شهداء غزة
 
السبت، 26-04-2025 04:03 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدًا و117,524 جريحًا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م.اضافة اعلان


وبحسب المصادر الطبية، فإن من بين هذه الحصيلة 2,111 شهيدًا و5,483 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر ذاتها أن 56 شهيدًا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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