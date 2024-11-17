 
الأحد 2024-11-17 04:10 م
 

حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 03:13 م
الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم طفل و أسرى سابقون.اضافة اعلان


ووفقا للبيان فقد توزعت حملة الاعتقالات على محافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وطولكرم وسلفيت والقدس، "رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق الفلسطينيين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين".

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و700 فلسطيني من الضفة والقدس.

وشدد البيان على "أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة  لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يتسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من عملية تبادل الأسرى الأخيرة

فلسطين مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو

ا

عربي ودولي زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا

ى

عربي ودولي رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة



 


الأكثر مشاهدة