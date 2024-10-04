حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 364 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41802 شهيد و 96844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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