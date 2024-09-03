حصيلة شهداء غزة تناهز الـ41 ألفا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40819 شهيدا و94291 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء.

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وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ333 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و67 إصابة خلال الـ24 ساعة.



ولفت النظر إلى أنه: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم" وفق الوزارة.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.



وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 30 فلسطينيا و130 إصابة، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، منهم 6 شهداء من الأطفال، وشهيدان من المسنين.