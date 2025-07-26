"حكماء المسلمين" يثمن عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

وعبر المجلس في بيان اليوم السبت، عن تقديره لهذا القرار الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الجهود الدولية من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بشكل فوري وعاجل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، مؤكدا دعمه لكافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
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