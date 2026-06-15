الإثنين 2026-06-15 02:01 م

حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم
غزة
 
الإثنين، 15-06-2026 12:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3269 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، وذلك حتى اليوم الـ245 من الاتفاق.

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وأوضح المكتب أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إضافة إلى اعتقال 95 شخصا خلال فترة سريان الاتفاق.

 
 


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