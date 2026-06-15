حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3269 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، وذلك حتى اليوم الـ245 من الاتفاق.

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