حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 59 مجزرة خلال الـ100 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 288 فلسطينيا وإصابة 1088 آخرين بينهم نساء وأطفال ومسنون.

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