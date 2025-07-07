حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة

ووفق البيان، شملت الهجمات الإسرائيلية مواقع مدنية عدة، من بينها مراكز الإيواء ومناطق نزوح مكتظة بالنازحين واستراحات عامة وأماكن تجمع شعبي، ومنازل لعائلات فلسطينية، وأسواق ومراكز التجارية، وعيادات طبية ومراكز صحية، ومرافق حيوية، ومنطقة المواصي التي تدعي إسرائيل أنها "آمنة".
وأكد المكتب الإعلامي أن "الاحتلال يتعمد استهداف الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني"، مشددا على أن ما يجري يشكل "إبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى القتل والتجويع والترويع الجماعي".
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