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حكومة غزة: الاحتلال يسيطر على 77% من القطاع

غزة
غزة
 
الأحد، 25-05-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على 77% من القطاع، في حين أسقطت الضربات العسكرية بأنحاء غزة خلال اليوم 30 شهيدا، من بينهم صحافي ومسؤول كبير بالدفاع المدني، بحسب وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان منفصل إن القوات الإسرائيلية تسيطر على 77% من قطاع غزة، إما عبر القوات البرية وإما أوامر الإخلاء والقصف الذي يُبقي السكان بعيدين عن منازلهم.

وجاء في البيان "تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77 في المائة من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم... أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر".
 
gnews

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