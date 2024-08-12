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حكومة غزة تحذر من أساليب جديدة للاحتلال لاستهداف المدنيين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال




 

الإثنين، 12-08-2024 07:09 م
الوكيل الإخباري-   حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أهالي القطاع من أساليب يستخدمها جيش الاحتلال لجمع المعلومات عن العائلات ، بهدف ارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وبين المكتب انه يتم من خلال الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد معيّنين، وأماكن وجودهم.

وأضاف  : الاحتلال يتصل بالغزيين تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية.
gnews

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