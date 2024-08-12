حكومة غزة تحذر من أساليب جديدة للاحتلال لاستهداف المدنيين

وبين المكتب انه يتم من خلال الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد معيّنين، وأماكن وجودهم.
وأضاف : الاحتلال يتصل بالغزيين تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية.
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