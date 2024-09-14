حكومة غزة : مقبلون على كارثة قبيل دخول الشتاء

الوكيل الإخباري- اطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ 2 مليون نازح في القطاع ، وذلك مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

اضافة اعلان