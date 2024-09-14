حكومة غزة : مقبلون على كارثة قبيل دخول الشتاء

وقال المكتب: نطلق نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع (2 مليون) نازح في قطاع غزة قبل فوات الأوان، بالتزامن مع قدوم المنخفضات الجوية وقبيل دخول فصل الشتاء وظروفه القاسية
-
أخبار متعلقة
-
حكومة غزة: 74% من خيام مليوني نازح في القطاع غير صالحة
-
تفجير آلية عسكرية صهيونية في جنين
-
امن السلطة يعطل عبوات ناسفة بطوباس
-
النرويج تدعو للاعتراف بفلسطين
-
ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 41182
-
توقعات بمنخفض جوي على غزة
-
الجيش الإسرائيلي: صاروخان أطلقا على عسقلان
-
صحيفة بريطانية تحذف تقريرا عن السنوار وتعتذر لقرائها