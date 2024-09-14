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حكومة غزة : مقبلون على كارثة قبيل دخول الشتاء

غزة
غزة
السبت، 14-09-2024 07:42 م

الوكيل الإخباري-   اطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ 2 مليون نازح في القطاع ، وذلك مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

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وقال المكتب: نطلق نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع (2 مليون) نازح في قطاع غزة قبل فوات الأوان، بالتزامن مع قدوم المنخفضات الجوية وقبيل دخول فصل الشتاء وظروفه القاسية

 
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