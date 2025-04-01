حماس: آخر المخابز بغزة أعلنت توقفها عن العمل نهائيًا بعد نفاد الدقيق

وأكدت الحركة أن توقف آخر المخابز عن العمل بسبب نفاد الدقيق بالكامل يُعدّ كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن التجويع بات سلاحًا مباشراً في الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
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