حماس: آخر المخابز بغزة أعلنت توقفها عن العمل نهائيًا بعد نفاد الدقيق

10:07 م

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الوكيل الإخباري- حذّرت حركة حماس من أن قطاع غزة دخل مرحلة المجاعة الفعلية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والماء والدواء منذ 2 مارس/آذار. اضافة اعلان





وأكدت الحركة أن توقف آخر المخابز عن العمل بسبب نفاد الدقيق بالكامل يُعدّ كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن التجويع بات سلاحًا مباشراً في الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.