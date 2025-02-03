حماس أبلغت الوسطاء أنها "جاهزة" لبدء جولة المفاوضات الثانية

وقال قيادي في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته "من المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم، حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة بأننا جاهزون لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية".
وأكد مصدر آخر في الحركة "ننتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق".
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