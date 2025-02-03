حماس أبلغت الوسطاء أنها "جاهزة" لبدء جولة المفاوضات الثانية

الوكيل الإخباري- قال مصدران قياديان في حركة حماس، الاثنين، إنها مستعدة للبدء بجولة المفاوضات الثانية مع إسرائيل في اطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال قيادي في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته "من المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم، حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة بأننا جاهزون لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية".