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حماس: أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد للحركة

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس




 

الأحد، 04-08-2024 11:56 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد للحركة.

وقال الحية: غادرنا قائد إسماعيل هنية، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد.


وأضاف: نحن قيادة موحدة نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية وبكل حب، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشاورات اختيار قائد جديد للحركة خلال أيام.

 

وأوضح الحية أن الشهيد هنية كان رئيساً لوزراء الشعب الفلسطيني، لكنه كان رئيساً للوزراء ولمقاومة الشعب الذي يريد أن يصل إلى الحرية والعودة.


وتابع: صلينا على الشهيد القائد هنية في إيران، وصلينا عليه في قطر، وتوحدت الأمة على الصلاة عليه.

gnews

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