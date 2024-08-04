حماس: أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد للحركة

وقال الحية: غادرنا قائد إسماعيل هنية، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد.
وأضاف: نحن قيادة موحدة نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية وبكل حب، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشاورات اختيار قائد جديد للحركة خلال أيام.
وتابع: صلينا على الشهيد القائد هنية في إيران، وصلينا عليه في قطر، وتوحدت الأمة على الصلاة عليه.
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