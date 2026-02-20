الجمعة 2026-02-20 04:03 ص

حماس: أي مسار سياسي بشأن غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل للعدوان

الجمعة، 20-02-2026 03:13 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت حركة حماس، الخميس، أن أي مسارٍ سياسي أو ترتيبات تُناقَش بشأن قطاع غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقفٍ كاملٍ للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير.اضافة اعلان


وقالت الحركة، إن انعقاد جلسة مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.
 
 


