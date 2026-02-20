حماس: أي مسار سياسي بشأن غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل للعدوان

وقالت الحركة، إن انعقاد جلسة مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.
