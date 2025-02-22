حماس: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى وإعادة إعمار غزة بحاجة إلى توافق وطني

وأوضح قاسم أن المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق لم تنطلق بعد، مؤكداً أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع الوسطاء للدفع قدماً بتنفيذ البنود المتفق عليها.
وأشار قاسم إلى أن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن هذا الالتزام مرهون بتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته. كما أكد على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه العملية يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني شامل، مع رفض الحركة لأي تدخلات خارجية في هذا المجال.
وأكد أن "حماس" لن تسمح لأي قوة خارجية بالتأثير على جهود إعادة الإعمار أو استخدام هذه الجهود لأغراض سياسية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة وتوصل الأطراف إلى تهدئة شاملة ومستدامة.
وفي سياق آخر، أعلنت حركة حماس أنها ستفرج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، حيث تحركت سيارات الصليب الأحمر برفقة حافلات من مواصي رفح إلى معبر كرم أبو سالم لاستلام الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.
الأسرى الإسرائيليون الذين سيتم الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون، اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد. ويُذكر أن منغستو والسيد أسرا في غزة منذ أكثر من عشرة أعوام.
وحسب تقارير، سيتم نقل جميع الرهائن الإسرائيليين عند خروجهم من قطاع غزة برفقة قوات الجيش الإسرائيلي إلى مجمع في رعيم للقاء عائلاتهم، ومن ثم سيتم نقلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وبيلينسون لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.
روسيا اليوم
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