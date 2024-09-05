حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

الوكيل الإخباري- أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية تعتبر جريمة حرب، وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد الشعب الفلسطيني بغزة والضفة.

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وقالت الحركة إن استمرار العملية بالضفة الغربية هدفه تهجير شعبنا من أرضه وتصفية قضيته.