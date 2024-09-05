 
الخميس 2024-09-05 02:35 م
 

 

حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
الخميس، 05-09-2024 02:07 م

الوكيل الإخباري-  أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية تعتبر جريمة حرب، وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد الشعب الفلسطيني بغزة والضفة.

اضافة اعلان

 

وقالت الحركة إن استمرار العملية بالضفة الغربية هدفه تهجير شعبنا من أرضه وتصفية قضيته.


ودعت الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك مع المستوطنين في كل مكان من الأراضي المحتلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي السعودية.. القبض على 7 هددوا الوحدة الوطنية وأثاروا البغضاء

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

تعبيرية

منوعات كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

رضوى الشربيني

فن ومشاهير رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

تعبيرية

عربي ودولي العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

جانب من الورشة

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص



 


الأكثر مشاهدة