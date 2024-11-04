حماس: الإخطار بهدم مسجد "الشيّاح" بالقدس إمعان في الحرب الدينية

وقال القيادي أبو قطيش في تصريح صحفي يوم الإثنين، إن الاحتلال يشن حرب دينية على كل ما هو مقدس بالنسبة لشعبنا، ولعل أبرز ملامح هذه الحرب الاعتداء على المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل.
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