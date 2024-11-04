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حماس: الإخطار بهدم مسجد "الشيّاح" بالقدس إمعان في الحرب الدينية

شعار حركة حماس
حماس
الإثنين، 04-11-2024 08:55 م
الوكيل الإخباري-   أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ماجد أبو قطيش، أن إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، هو جزء من حرب الاحتلال الدينية على شعبنا الفلسطيني.اضافة اعلان


وقال القيادي أبو قطيش في تصريح صحفي يوم الإثنين، إن الاحتلال يشن حرب دينية على كل ما هو مقدس بالنسبة لشعبنا، ولعل أبرز ملامح هذه الحرب الاعتداء على المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل.
 
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