حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين سيتم السبت المقبل

وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت المقبل في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار".
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