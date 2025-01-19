حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين سيتم السبت المقبل

09:38 م

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الوكيل الإخباري- أفاد قيادي في حركة حماس الأحد، بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تمّ الأحد الإفراج عن ثلاث محتجزات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت المقبل في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار".