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حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين سيتم السبت المقبل

اثناء تسليم المحتجزات إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجزء من وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
اثناء تسليم المحتجزات إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجزء من وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
الأحد، 19-01-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   أفاد قيادي في حركة حماس الأحد، بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تمّ الأحد الإفراج عن ثلاث محتجزات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت المقبل في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار".
 
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