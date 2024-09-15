حماس: الاحتلال جند الأفارقة

05:53 م

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الوكيل الإخباري- اكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، أن تجنيد طالبي اللجوء الأفارقة بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة، تأكيد على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق. اضافة اعلان





وقالت إن الزج بطالبي اللجوء الأفارقة بمعارك غزة محاولة تعويض النزف الكبير في عدد جيشه .