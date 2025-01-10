حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل

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الوكيل الإخباري- أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، أن الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر اتفاق تبادل، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتلاعب بمصيرهم. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في دار الصحافة بالعاصمة الجزائرية.



وقال حمدان: "صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال لها قواعدها التي سوف تطبق، وعلى ضوء ذلك سيأخذ الاحتلال أسراه وسنأخذ أسرانا".



وأضاف: "لكن بكل تأكيد، لن يستعيد أسراه أحياء إلا من خلال اتفاق"، دون مزيد من التفاصيل.



وأوضح حمدان: "نتنياهو يتلاعب بمصير الأسرى ضمن سعيه إلى صورة إنجاز، ولا يريد تحريرهم، ويتمنى لو ينجح بقتلهم، لأنه يعلم أن تحريرهم يعني تحرير أسرى فلسطينيين".



وتابع: "لا يهمنا ما يسعى إليه الاحتلال، ما يهمنا هو إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".



على صعيد آخر، حذر حمدان، من أن "مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت الشعب الفلسطيني وباتت تهدد المنطقة بأكملها".



وأضاف: "نقوم بواجبنا على أكمل وجه لمواجهة الاحتلال، ونتوقع أن يقوم أشقاؤنا بواجبهم أيضا. أي تقصير سيعود بتداعيات سلبية على المقصرين أنفسهم وليس فقط على الشعب الفلسطيني".