حماس: الاحتلال يخفي في سجونه أعداداً من الأسرى

وقالت الحركة في بيان إن القائمة جاءت بعد أكثر من شهر من التواصل عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعتها والتأكد من أوضاع جميع الأسماء الواردة فيها، باستثناء 11 اسماً تجري التحريات بشأنهم بعد تراجع الاحتلال عن الاعتراف بوجودهم في سجونه.
وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من "أي تلاعب أو خلل في البيانات" التي تم تسليمها، مؤكدة أن تل أبيب لا تزال تخفي قسراً أسماء وأعداداً أخرى من المعتقلين، وترفض الكشف عنها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الحركة جهودها لمعرفة مصيرهم.
كما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة القائمة الكاملة إلى جانب ملحق بأسماء الـ11 أسيراً الذين تراجعت إسرائيل عن إدراجهم، معتبرة أن ذلك "دليلاً إضافياً على المماطلة والتضليل".
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة
-
"الأونروا": استمرار المجاعة في غزة
-
نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة
-
شهيد في غزة جراء قصف الاحتلال
-
الفارس الشهم 3 تعيد الأمل إلى لاعب فقد حلمه في الحرب بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
-
الأونروا: المجاعة مستمرة في غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات
-
نتنياهو: موقفنا من الدولة الفلسطينية وسلاح حماس ثابت
-
صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض