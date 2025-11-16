الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

حماس: الاحتلال يخفي في سجونه أعداداً من الأسرى

الأحد، 16-11-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنها تسلّمت عبر الوسطاء قائمة تضم 1468 أسيراً من قطاع غزة اعتقلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين، وذلك في إطار صفقة التبادل والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان إن القائمة جاءت بعد أكثر من شهر من التواصل عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعتها والتأكد من أوضاع جميع الأسماء الواردة فيها، باستثناء 11 اسماً تجري التحريات بشأنهم بعد تراجع الاحتلال عن الاعتراف بوجودهم في سجونه.

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من "أي تلاعب أو خلل في البيانات" التي تم تسليمها، مؤكدة أن تل أبيب لا تزال تخفي قسراً أسماء وأعداداً أخرى من المعتقلين، وترفض الكشف عنها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الحركة جهودها لمعرفة مصيرهم.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة القائمة الكاملة إلى جانب ملحق بأسماء الـ11 أسيراً الذين تراجعت إسرائيل عن إدراجهم، معتبرة أن ذلك "دليلاً إضافياً على المماطلة والتضليل".

الجزيرة 
 
 
