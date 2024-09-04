حماس: الاحتلال ينتهج سياسة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها. اضافة اعلان





وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.



وقالت حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.