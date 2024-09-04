حماس: الاحتلال ينتهج سياسة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين

وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.
وقالت حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.
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