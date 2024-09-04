 
الأربعاء 2024-09-04 01:23 م
 

 

حماس: الاحتلال ينتهج سياسة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
الأربعاء، 04-09-2024 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها.اضافة اعلان


وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.

وقالت حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.
 
gnews

أحدث الأخبار

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

تعبيرية

طب وصحة احذر.. أطعمة شائعة قد تلحق الضرر بجسمك خلال 3 أسابيع فقط

ميناء حاويات

اقتصاد محلي 943 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 8 أشهر

تعبيرية

منوعات الجمعة موعد جديد لإطلاق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء

عطلة

أخبار محلية الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

صورة الشهيد إسماعيل هنية في مظاهرات بطهران

فلسطين فيلق القدس: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا

كريات شمونا

فلسطين صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

أرشيفية

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين من ليلة الأربعاء



 


الأكثر مشاهدة