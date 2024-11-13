حماس: الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية

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الوكيل الإخباري- قالت حماس ان إدارة بايدن شريكة في حرب الإبادة وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع في قطاع غزة اضافة اعلان





وبينت حماس ان الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية التي تؤكد وجود مجاعة شمالي القطاع