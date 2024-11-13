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حماس: الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية

حماس
حماس
الأربعاء، 13-11-2024 12:57 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حماس ان إدارة بايدن شريكة في حرب الإبادة وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع في قطاع غزةاضافة اعلان


وبينت حماس ان الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية التي تؤكد وجود مجاعة شمالي القطاع
 
gnews

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