حماس : الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة

ونقلا عن المصدر هناك ترتيبات في أوساط الوسطاء لإعلان التوصل للاتفاق.
-
أخبار متعلقة
-
46,537 شهيدا و109,571 مصابا في غزة منذ بدء العدوان
-
زوجة أسير إسرائيلي بغزة توجه رسالة للمقاومة بالعربية
-
مستعمرون يقطعون أشجار زيتون غرب بردلة
-
شاب فلسطيني يروي كيف استخدمته إسرائيل درعا بشرية بغزة
-
إدانات بعد استشهاد الصحفي سائد أبو نبهان برصاص الاحتلال في غزة
-
22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203
-
القسام تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: معظم أسرى الشمال مفقودين