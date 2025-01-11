حماس : الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة

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الوكيل الإخباري- أفاد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنه تم الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة . اضافة اعلان





ونقلا عن المصدر هناك ترتيبات في أوساط الوسطاء لإعلان التوصل للاتفاق.