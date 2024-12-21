حماس: التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

وأضاف "أكدنا حرصنا على وقف العدوان المستمر لأكثر من 14 شهرا وسط تواطؤ دولي".
وبين "وفود الفصائل أكدت أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.
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