حماس: التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري- أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وفود من قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب على غزة وتطورات المفاوضات.

اضافة اعلان



وأضاف "أكدنا حرصنا على وقف العدوان المستمر لأكثر من 14 شهرا وسط تواطؤ دولي".