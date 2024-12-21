 
السبت 2024-12-21 07:58 م
 

حماس: التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

حماس
حماس
السبت، 21-12-2024 07:53 م

الوكيل الإخباري-   أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وفود من قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب على غزة وتطورات المفاوضات.

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وأضاف "أكدنا حرصنا على وقف العدوان المستمر لأكثر من 14 شهرا وسط تواطؤ دولي".


وبين "وفود الفصائل أكدت أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.

 
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