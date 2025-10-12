حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب

12:27 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة فرانس برس، الأحد، نقلا مصدر في حماس مقرّب من الوفد المفاوض، أن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب، وذلك بعد أيام على دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.





وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إنه "بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع ولكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني".



ووقعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقا في مدينة شرم الشيخ مهَّد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



لكنّ مسوّدة الاتفاق لم تتضمن إشارة إلى بعض النقاط الواردة في خطة الرئيس ترامب، التي نصت في نقاطها العشرين على نزع سلاح (حماس)، وعلى أن تتولى إدارة دولية انتقالية (مجلس السلام)، برئاسة ترامب نفسه، حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.



وأشار ترامب إلى أن قضية تسليم (حماس) لأسلحتها سيتم تناولها في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام، التي يقال إنها ستكون أكثر صعوبة.