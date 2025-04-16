حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة

11:21 م

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الوكيل الإخباري- أكد قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأربعاء، أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة. اضافة اعلان





وقال القيادي، إن "رد الحركة ما زال في طور الإعداد، ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية" مضيفا أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات؛ وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".