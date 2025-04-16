الخميس 2025-04-17 12:28 ص
 

حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 16-04-2025 11:21 م
الوكيل الإخباري-   أكد قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأربعاء، أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.اضافة اعلان


وقال القيادي، إن "رد الحركة ما زال في طور الإعداد، ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية" مضيفا أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات؛ وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الافتتاح

أخبار محلية معرض للجامعات الأردنية في السعودية

غزة

فلسطين 35 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء

دولارات

عربي ودولي رئيس البنك الدولي يناشد الدول النامية بخفض الرسوم الجمركية

ارشيفية

اقتصاد محلي إنزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

ارشيفية

عربي ودولي غارات أميركية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

غزة

فلسطين حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة

بوتين

عربي ودولي بوتين: استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يجتمع بشأن جنوب السودان



 
 





الأكثر مشاهدة