حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة

وقال القيادي، إن "رد الحركة ما زال في طور الإعداد، ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية" مضيفا أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات؛ وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".
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