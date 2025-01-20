 
الثلاثاء 2025-01-21 12:05 ص
 

حماس: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها

حماس
حماس
الإثنين، 20-01-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 من الشهر الجاري.اضافة اعلان


ويأتي تأكيد حماس بعد خبر نشرته وكالة رويترز نسبته فيه للحركة قولها إن الإفراج عن المجموعة المقبلة من الأسرى الإسرائليين سيتأخر إلى يوم الأحد، أي بيوم واحد من الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهيد جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في غزة

حماس

فلسطين حماس: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها

الأمن العام

أخبار محلية الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات

الأمير الحسين

أخبار محلية ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا

ترامب

عربي ودولي ترامب سيصدر عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين بهجوم 6 يناير

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية

ترامب

عربي ودولي ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

ترامب ونتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا



 




الأكثر مشاهدة