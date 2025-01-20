حماس: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها

11:42 م

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الوكيل الإخباري- أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 من الشهر الجاري. اضافة اعلان





ويأتي تأكيد حماس بعد خبر نشرته وكالة رويترز نسبته فيه للحركة قولها إن الإفراج عن المجموعة المقبلة من الأسرى الإسرائليين سيتأخر إلى يوم الأحد، أي بيوم واحد من الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.