حماس: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها

ويأتي تأكيد حماس بعد خبر نشرته وكالة رويترز نسبته فيه للحركة قولها إن الإفراج عن المجموعة المقبلة من الأسرى الإسرائليين سيتأخر إلى يوم الأحد، أي بيوم واحد من الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035 والإصابات إلى 111,091 منذ بدء العدوان
-
"أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية لغزة
-
3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على فلسطينيين في رفح
-
مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية
-
الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان
-
الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا
-
هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات .. القسام تتفوق في الحرب الإعلامية