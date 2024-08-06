 
الثلاثاء 2024-08-06 09:37 م
 
 

حماس: السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

السنوار
السنوار




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:02 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختيار رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار ليكون رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للراحل إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران قبل نحو أسبوع.


وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".

gnews

أحدث الأخبار

السنوار

فلسطين عاجل محلل إسرائيلي: حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها

السنوار

فلسطين حماس: السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد عبد الهادي الغزاوي في الزرقاء

جانب من عمليات الترقيم

أخبار محلية بدء حملة لترقيم الأغنام في الأغوار الشمالية

جلالة الملك والسيسي

أخبار محلية الملك والسيسي يجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: الادعاء العام يحقق في قضية شراء أصوات

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية





 


 



الأكثر مشاهدة